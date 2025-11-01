Hauptnavigation

schlachthof mit Teresa Reichl, Wolfgang Krebs und Berni Wagner

Der Herbst-Tristesse setzen Michael Altinger und Christian Springer geballten Spaß entgegen! Die hochkarätigen Gäste sind diesmal: Teresa Reichl, Wolfgang Krebs und Berni Wagner.

01.11.2025
04:40 - 05:20 Uhr

Teresa Reichl, bekannt für wortgewandtes Kabarett mit klarer Haltung, Wolfgang Krebs, Parodist mit vielen Gesichtern und Berni Wagner, der seinen Humor als verbales Jiu-Jitsu bezeichnet.

