Kabarett & Comedy
schlachthof mit Teresa Reichl, Wolfgang Krebs und Berni Wagner
Der Herbst-Tristesse setzen Michael Altinger und Christian Springer geballten Spaß entgegen! Die hochkarätigen Gäste sind diesmal: Teresa Reichl, Wolfgang Krebs und Berni Wagner.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.11.2025
- 04:40 - 05:20 Uhr
Teresa Reichl, bekannt für wortgewandtes Kabarett mit klarer Haltung, Wolfgang Krebs, Parodist mit vielen Gesichtern und Berni Wagner, der seinen Humor als verbales Jiu-Jitsu bezeichnet.