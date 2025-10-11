Kabarett & Comedy
Mit Tobias Mann, Lara Ermer und Stefan Kröll
Mit Vollgas kommt der „schlachthof“ aus der Sommerpause zurück. Gastgeber Michael Altinger und Christian Springer schauen sich dafür die tagesaktuelle Politik genauer an.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 11.10.2025
- 01:40 - 02:25 Uhr
Unterstützung erhalten sie von drei hochkarätigen Gästen: der unermüdliche Optimist und Gesellschaftsanalytiker Stefan Kröll, Lara Ermer, die mit
wissenschaftsbasierten Pointen unterhält und Tobias Mann, der mit seiner Wortakrobatik die Bühne erobert.