  4. Kabarett mit Claus von Wagner, Alfred Dorfer und Inka Meyer
Kabarett mit Claus von Wagner, Alfred Dorfer und Inka Meyer

Michael Altinger und Christian Springer sorgen im "schlachthof"" wieder für humorvolle Gespräche, scharfsinnige Solo-Auftritte sowie satirische Sketche. Zu Gast sind diesmal: Claus von Wagner, Alfred Dorfer und Inka Meyer.

09.08.2025
02:14 - 02:58 Uhr

Schlachthof

Zu Gast: "Anstalt"-Gastgeber Claus von Wagner, der Stand-Up-Comedy mit Haltung paart, der elegante Gedankenturner Alfred Dorfer, der mit viel Selbstironie und sympathischer Souveränität überzeugt und Inka Meyer, Weltenbummlerin und Multitalent mit scharfer Zunge.

