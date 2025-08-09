Kabarett & Comedy
Kabarett mit Claus von Wagner, Alfred Dorfer und Inka Meyer
Michael Altinger und Christian Springer sorgen im "schlachthof"" wieder für humorvolle Gespräche, scharfsinnige Solo-Auftritte sowie satirische Sketche. Zu Gast sind diesmal: Claus von Wagner, Alfred Dorfer und Inka Meyer.
- 09.08.2025
- 02:14 - 02:58 Uhr
Zu Gast: "Anstalt"-Gastgeber Claus von Wagner, der Stand-Up-Comedy mit Haltung paart, der elegante Gedankenturner Alfred Dorfer, der mit viel Selbstironie und sympathischer Souveränität überzeugt und Inka Meyer, Weltenbummlerin und Multitalent mit scharfer Zunge.