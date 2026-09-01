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Michael Altinger (l.) und Christian Springer spielen mit goldenen Luftballons in der Form der Zahlen Drei und Null.

Kabarett & Comedy

30 Jahre schlachthof - Die Jubiläumsshow

Der "schlachthof" feiert seinen 30. Geburtstag! Springer und Altinger begrüßen Alfred Dorfer, Luise Kinseher, Maxi Schafroth, Constanze Lindner, Günter Grünwald, Berni Wagner sowie Martin Frank in der Rolle des "Archivar".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.09.2026
03:05 - 04:40 Uhr

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Standbild: Schlachthof

Schlachthof

Seit 30 Jahren ist der "schlachthof", früher "Ottis Schlachthof", eine feste Institution im Programm des BR! Zu diesem runden Geburtstag präsentieren Michael Altinger und Christian Springer am 17. September eine Spezialausgabe des Kabarett-Klassikers: In 90 Minuten gibt es mehr Sketche, mehr Talk, mehr Stand-ups und natürlich mehr Gäste.

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