Mitternachtsspitzen im April

Wie viel reale Satire unsere Gegenwart zu bieten hat, das zeigen die aktuellen „Mitternachtsspitzen“ am Beispiel der im Wahlkampf aufgeflammten Diskussion über die Richtigkeit der Bezeichnungen „Hack“ oder „Mett“, am Beispiel des Zwangs zur Gründung von Cannabis-Vereinen, in denen Cannabis aber nicht konsumiert werden darf, oder auch an den Überlegungen zur Gleitzeit für Schüler und nicht zuletzt an den regierungsamtlichen Äußerungen zur Kindergrundsicherung.