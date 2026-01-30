Kabarett & Comedy
Mit Liza Kos, Andreas Rebers und Friedemann Weise
Mit den Gästen Liza Kos, Andreas Rebers, Friedemann Weise, mit Gastgeber Christoph Sieber sowie Karen Dahmen, Michael Hatzius und Philip Simon.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.02.2026
- 22:30 - 23:30 Uhr
In der ersten Sendung des neuen Jahres feiern Christoph Sieber und die "Mitternachtsspitzen" einiges von dem, was es 2026 zu feiern gilt: 800 Jahre Hamm, jene Stadt, die am Aschermittwoch 1226 gegründet wurde und im Laufe der Jahrhunderte viele Menschen fesselte – in der Gegenwart zum Beispiel, wenn ICEs behutsam und geruhsam in zwei Zugteile getrennt werden.
Donald Trump, einen der größten Entertainer und Zauberer des amerikanischen Showbiz, der sein Publikum unermüdlich mit neuen Tricks überrascht. Köln und sein Krisenmanagement, das allzeit derart gut aufgestellt ist, dass Stromausfälle wie jüngst in Berlin für die Domstadt kein Problem wären.