Mit Fee Brembeck, Florian Schroeder und Susanne Pätzold

Kabarett & Comedy
Mit den Gästen Fee Brembeck, Susanne Pätzold, Florian Schroeder, mit Gastgeber Christoph Sieber sowie Karen Dahmen, Michael Hatzius und Philip Simon.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 23.11.2025
- 21:00 - 22:00 Uhr
Sex im Auto bei Tempo 140, Reichwerden durch Armut, das Klima und das Herbstlaub, die Kapitulation amerikanischer Wissenschaftler im deutschen Papierkrieg, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und ihr Wirken im Plenarsaal wie auch andernorts.
Der bei den Gebrüdern Ludolf telefonisch Rat suchende Bundeskanzler Friedrich Merz, die Erschöpfung der Generation Smartphone durch den ununterbrochenen Gebrauch dieser Kommunikationsendgeräte und und und sind Themen der "Mitternachtsspitzen".
Stab
- Moderation - Christoph Sieber