Mit Alain Frei, Jonas Greiner, Inka Meyer und Bodo Wartke

Kurz vor Silvester blicken die "Mitternachtsspitzen" mit einem lachenden und einem weinenden Auge noch einmal auf den bundesdeutschen Alltag.



Christoph Sieber erläutert im festlich geschmückten Kölner Wartesaal am Dom, welche durchaus nicht alternativlose Partei kulturelle Institutionen und Veranstaltungen am meisten gefährdet. Philip Simon widmet sich der längst überfälligen Besteuerung von Vermögenden, Anny Hartmann der nur mäßig bejubelten neuen Wehrpflicht.



Inka Meyer denkt laut über Ratgeber und gut gemeinte Ratschläge nach. Jonas Greiner steuert außergewöhnlich kreative Ideen bei zur Finanzierung des Bundeshaushalts.



In einem Interview mit Experten klären die "Mitternachtsspitze", warum Köln der ideale Austragungsort Olympischer Spiele wäre. Zwei Jubilare präsentieren die neuesten Nachrichten: Henning Bornemann und Axel Naumer, die jüngst bei WDR5 mit ihrer Radioshow "Satire Deluxe" ein Jubiläum deluxe feiern konnten – die 500. Sendung. Anspruchsvolles Liedgut wird eingebracht von Bodo Wartke sowie von Überraschungsgästen.



Auch wenn sich die sächselnden Schweine Torsten und Steffi nur in Abneigung zugeneigt sind, auch wenn der Weihnachtsmann und sein Rentier beklagen müssen, dass sie durch Drohnen vom Himmel geholt wurden, auch wenn sich das finale Krippenspiel von den traditionellen Darbietungen rund um einige Stalltiere unterscheidet – trotz alledem: Die "Mitternachtsspitzen" wünschen allen geruhsame Feiertage und einen friedlichen Jahreswechsel.