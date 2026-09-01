Kabarett & Comedy
Mit Alfons, Katie Freudenschuss und Wilfried Schmickler
Dürre, Hitze, Krieg, Rechtsextremismus, Werksschließungen, Zollstreit: Gibt es sie denn gar nicht mehr, die guten Dinge? Doch! Die "Mitternachtsspitzen" starten nach der Sommerpause wieder!
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.09.2026
- 20:15 - 21:15 Uhr
Es gibt noch ein paar Oasen, in denen sich Kabarettfreunde an Spitzzüngigem laben können wie Dürstende an der kühlen Quelle. Eine davon heißt "Mitternachtsspitzen".