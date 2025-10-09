Kabarett & Comedy
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Michael Mittermeier Host und Hausherr des "Lucky Punch Comedy Club" in München, hat wieder die Crème de la Crème der deutschsprachigen Comedy-Szene eingeladen. Den Auftakt macht Teresa Reichl, die mit scharfzüngigen Beobachtungen und bayerischem Humor begeistert. Hendrik Brehmer bringt mit seinem trockenen Witz und seiner liebenswürdigen Art das Publikum zum Lachen, Simon Stäblein besticht mit charmanter Bühnenpräsenz. Dazu gesellt sich Stand-up-Newcomer Ankur, eine Neuentdeckung des "Lucky Punch Comedy Clubs". Alle gemeinsam sorgen für jede Menge Begeisterung beim Publikum.
- D / CH / A
- bis 30.08.2026