Kabarett & Comedy

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club

In der dritten Folge des "Lucky Punch Comedy Club" holt Gastgeber Michael Mittermeier den ehemaligen deutschen Meister im Breakdance und Comedy-Star Özcan Coşar auf die Bühne. In seinem neuen Programm "Jackpot" sinniert der Schwabe aus Baden-Württemberg über das Glück in den kleinen Dingen. Dabei wissen doch alle, dass nur Nudeln wahrlich glücklich machen - oder wie Nachwuchstalent Matilde Keizer sagen würde: "Lasagne im Bett". Wie es ist, von einem Leben zwischen den Supermarktregalen eines Discounters den Weg auf die Bühne zu finden, weiß der Ingolstädter Fabian Lampert zu erzählen. Last but not least rundet Moritz John - Neuentdeckung der Münchner Comedy-Szene - diese Folge "Lucky Punch" in unterhaltsamster Weise ab.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 31.08.2025