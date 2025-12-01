Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
  4. Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club mit Tony Bauer, Rebecca Pap, Anna Bartling und Jojo Nesco
Von links: Rebecca Papp, Jojo Nesco, Michael Mittermeier, Tony Bauer und Anna Bartling.

Kabarett & Comedy

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club mit Tony Bauer, Rebecca Pap, Anna Bartling und Jojo Nesco

Diesmal ist beim „Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club“ der sympathische und 2024 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Duisburger Tony Bauer auf der Stage. Ihm folgt die aufstrebende, ehrliche, mutige und absolut witzige Rebecca Pap aus Berlin. Anna Bartling nimmt den Zuschauer mit auf ihre Gedankenreise, in der sie versucht, die Dinge einfach mal von der positiven Seite zu sehen. Sollte dann noch jemand im Publikum aufrecht im Sessel sitzen, geht Jojo Nesco zum finalen Angriff auf die Lachmuskeln über. Selbstverständlich kann durch so einen Abend der geballten Comedy-Power nur einer führen: der Local Hero und Gastgeber Michael Mittermeier.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.12.2025
15:30 - 16:15 Uhr

Mehr

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club Sendetypical

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.