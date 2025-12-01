Kabarett & Comedy

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club mit Tony Bauer, Rebecca Pap, Anna Bartling und Jojo Nesco

Diesmal ist beim „Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club“ der sympathische und 2024 mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Duisburger Tony Bauer auf der Stage. Ihm folgt die aufstrebende, ehrliche, mutige und absolut witzige Rebecca Pap aus Berlin. Anna Bartling nimmt den Zuschauer mit auf ihre Gedankenreise, in der sie versucht, die Dinge einfach mal von der positiven Seite zu sehen. Sollte dann noch jemand im Publikum aufrecht im Sessel sitzen, geht Jojo Nesco zum finalen Angriff auf die Lachmuskeln über. Selbstverständlich kann durch so einen Abend der geballten Comedy-Power nur einer führen: der Local Hero und Gastgeber Michael Mittermeier.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 30.12.2025