Kabarett & Comedy
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club mit Eva Karl Faltermeier, Assane Badiane, Berni Wagner und Philipp Stieglitz
„Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club“ begrüßt diesmal hochkarätige Stand-up-Künstler aus allen vier Himmelsrichtungen auf der Bühne: Eva Karl Faltermeier und Assane Badiane sowie die Newcomer Philipp Stieglitz und Berni Wagner.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 02.11.2025
- 21:00 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Aus dem Süden beziehungsweise aus der Oberpfalz kommt die einzigartige Comedienne, Kabarettistin und Gastgeberin der BR-Talkshow „Karlsplatz“ Eva Karl Faltermeier.
Aus dem hohen Norden ist Assane Badiane angereist – er kommt aus dem ostfriesischen Ort Emden, in dem auch Comedy-Legende Otto Waalkes aufwuchs.
Newcomer Philipp Stieglitz stammt aus dem Westen Bayerns, genaugenommen aus Augsburg. Aus dem Osten – nämlich aus Österreich - bahnt sich Berni Wagner mit neuem Programm seinen Weg nach München. Gemeinsam bringen sie den "Punch Comedy Club" in der bayerischen Landeshaupt München zum Kochen.