Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club mit Eva Karl Faltermeier, Assane Badiane, Berni Wagner und Philipp Stieglitz

„Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club“ begrüßt diesmal hochkarätige Stand-up-Künstler aus allen vier Himmelsrichtungen auf der Bühne: Eva Karl Faltermeier und Assane Badiane sowie die Newcomer Philipp Stieglitz und Berni Wagner.

Datum:
02.11.2025
21:00 - 21:45 Uhr
D / CH / A

Aus dem Süden beziehungsweise aus der Oberpfalz kommt die einzigartige Comedienne, Kabarettistin und Gastgeberin der BR-Talkshow „Karlsplatz“ Eva Karl Faltermeier.

Aus dem hohen Norden ist Assane Badiane angereist – er kommt aus dem ostfriesischen Ort Emden, in dem auch Comedy-Legende Otto Waalkes aufwuchs.

Newcomer Philipp Stieglitz stammt aus dem Westen Bayerns, genaugenommen aus Augsburg. Aus dem Osten – nämlich aus Österreich - bahnt sich Berni Wagner mit neuem Programm seinen Weg nach München. Gemeinsam bringen sie den "Punch Comedy Club" in der bayerischen Landeshaupt München zum Kochen.

