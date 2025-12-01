Kabarett & Comedy

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club - mit Abelmann-Brockmann, Syman, Suchlich und Schröder

Gast beim "Lucky Punch Comedy Club" ist diesmal der Wahl-Hamburger Atze Schröder, der seit drei Jahrzehnten das Publikum begeistert. Ebenfalls aus Hamburg angereist: Newcomerin Emilia Suchlich. Fans der klassischen Kammermusik kennen sie bereits als Trompeterin und Komponistin, im "Lucky Punch Comedy Club" schlägt die 27-Jährige ganz neue Töne an. Rasmus Symanzik aus Berlin war als Support Act von Filiz Tasdan auf Tour und begeistert nun das Publikum. Und die gebürtig aus Unterfranken stammende Victoria Abelmann-Brockmann absolviert einen ihrer ersten Fernsehauftritte als Comedienne. Wie gewohnt darf in der illustren Runde einer nicht fehlen: der Boss des Clubs, Local-Hero und Gastgeber Michael Mittermeier.

Datum: 14.12.2025