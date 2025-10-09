Kabarett & Comedy
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club mit Johann König, Kai Borsutzky, Kristina Bogansky und Hauke van Göns
Michael Mittermeier hat mit dem „Lucky Punch Comedy Club“ in München einen Szenetreff des Humors geschaffen. Als Gastgeber lädt er dorthin sowohl etablierte Comedy-Stars als auch vielversprechende Nachwuchstalente ein, die mit ihren Stand-ups gemeinsam das Publikum mitreißen. Gäste dieser Folge: Johann König, Kai Borsutzky, Kristina Bogansky, Hauke van Göns.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 04.10.2026
In der vierten Folge von Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club steht Comedy-Poet und Weltretter Johann König auf der Bühne. Mit seiner unnachahmlichen Art spricht er über die wichtigsten Erkenntnisse aus seinem Leben. Einen künstlerischen Blick auf die Welt wirft Comedy-Newcomer Kai Borsutzky aus dem Ruhrgebiet. Wahl-Berlinerin Kristina Bogansky bringt als Comedienne die weibliche Sicht auf die unterschiedlichen Themen in die Runde und Lokalmatador, E-Sports-Experte und Moderator Hauke van Göns führt das Publikum in München ganz entspannt in das nächste Level.