Von links: Michael Mittermeier, Alex Stoldt, Osan Yaran, Yannick de la Peche und Lena Loster.

Kabarett & Comedy

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club

Diesmal beim "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club": Osan Yaran, der menschgewordene Culture Clash mit türkischen Wurzeln, erzählt von seinem anstrengenden wie auch aufregenden Leben. Aus der Nachwuchsriege ist der Hamburger Yannick de la Pêche dabei und lässt das Publikum tief in sein Seelenleben blicken. Außerdem gibt Alex Stoldt dem "Lucky Punch"-Publikum die Ehre. Und die Stand-up-Neuentdeckung Lena Loster aus München gibt ihr Fernsehdebüt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.01.2026
21:00 - 21:45 Uhr

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club

Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club

