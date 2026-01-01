Kabarett & Comedy
Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club
Diesmal beim "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club": Osan Yaran, der menschgewordene Culture Clash mit türkischen Wurzeln, erzählt von seinem anstrengenden wie auch aufregenden Leben. Aus der Nachwuchsriege ist der Hamburger Yannick de la Pêche dabei und lässt das Publikum tief in sein Seelenleben blicken. Außerdem gibt Alex Stoldt dem "Lucky Punch"-Publikum die Ehre. Und die Stand-up-Neuentdeckung Lena Loster aus München gibt ihr Fernsehdebüt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.01.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr