Kabarett & Comedy
Ladies Night Youngstars mit Negah Amiri
Moderatorin Negah Amiri lässt sich dieses Mal in "Ladies Night Youngstars" über die deutsche Art des Komplimentemachens aus. Bemerkungen, die beim ersten Hinhören wie ein Lob klingen, verbergen gern kleine Beleidigungen. Ganz anders, aber ebenso amüsant ist das in ihrer früheren Heimat Iran. Zu Gast in der Sendung: Teresa Jung, Josepha Walter, Iryna Prykhodzka und Lena Loster.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.01.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
