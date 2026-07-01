Kabarett & Comedy
Ladies Night mit Daphne de Luxe
Ob Burger bestellen oder Möbel bezahlen. Immer öfter erledigen Kund:innen alles selbst. Daphne de Luxe fragt sich, wann Einkaufen eigentlich zum Nebenjob geworden ist. Mit dabei sind Mirja Boes, Josepha Walter, Franziska Wanninger und Rosemie Warth.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.07.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Mirja Boes recherchiert, was Menschen angeblich wirklich glücklich macht und probiert einige dieser kuriosen Tipps gleich selbst aus. Josepha Walter berichtet unter anderem von ihrem Kirchenaustritt und fragt sich, warum Streamingdienste bessere Rückholangebote machen als die Kirche. Franziska Wanninger blickt zurück auf ihre Kindheit als Nesthäkchen – irgendwo am Ende der familiären Kommunikationskette. Rosemie Warth macht zum ersten Mal Urlaub und merkt schnell: Wer mit schwäbischer Kehrwoche aufgewachsen ist, kann selbst am Sandstrand nicht einfach nichts tun.