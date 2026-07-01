Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Ladies Night
  4. Ladies Night mit Daphne de Luxe
Daphne de Luxe und die vier Kabarettistinnen, die in der Sendung zu Gast sind.

Kabarett & Comedy

Ladies Night mit Daphne de Luxe

Ob Burger bestellen oder Möbel bezahlen. Immer öfter erledigen Kund:innen alles selbst. Daphne de Luxe fragt sich, wann Einkaufen eigentlich zum Nebenjob geworden ist. Mit dabei sind Mirja Boes, Josepha Walter, Franziska Wanninger und Rosemie Warth.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.07.2026
20:15 - 21:00 Uhr

Mehr

Mirja Boes recherchiert, was Menschen angeblich wirklich glücklich macht und probiert einige dieser kuriosen Tipps gleich selbst aus. Josepha Walter berichtet unter anderem von ihrem Kirchenaustritt und fragt sich, warum Streamingdienste bessere Rückholangebote machen als die Kirche. Franziska Wanninger blickt zurück auf ihre Kindheit als Nesthäkchen – irgendwo am Ende der familiären Kommunikationskette. Rosemie Warth macht zum ersten Mal Urlaub und merkt schnell: Wer mit schwäbischer Kehrwoche aufgewachsen ist, kann selbst am Sandstrand nicht einfach nichts tun.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.