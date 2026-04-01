Kabarett & Comedy
Ladies Night mit Daphne de Luxe
Daphne de Luxe fragt sich in der neuen Ladies Night, warum wir Lebensmittel erst feiern, wenn sie aussehen wie aus dem Tatort-Kühlhaus.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.04.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
Mit dabei sind Ingrid Kühne, Nele Mathew, Kristina Bogansky und Suchtpotenzial! Ingrid Kühne spricht humorvoll über ein uns allen bekanntes Thema: Vergesslichkeit. Nele Mathew hat sich intensiv damit beschäftigt und testet die Techniken jetzt am eigenen Chef.
Kristina Bogansky widmet sich dem Leben nach der Kinderphase; wenn der Nachwuchs auszieht und im Nest plötzlich erstaunlich viel Platz ist. Suchtpotenzial bringen die Vorurteile von Boomern, Gen Z und allen dazwischen zum Klischee-Pingpong zusammen. Aber vielleicht profitieren am Ende ja doch alle voneinander?