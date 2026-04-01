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Vier lächelnde Frauen in eleganter Kleidung auf der Bühne.

Kabarett & Comedy

Ladies Night mit Daphne de Luxe

Daphne de Luxe fragt sich in der neuen Ladies Night, warum wir Lebensmittel erst feiern, wenn sie aussehen wie aus dem Tatort-Kühlhaus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.04.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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Mit dabei sind Ingrid Kühne, Nele Mathew, Kristina Bogansky und Suchtpotenzial! Ingrid Kühne spricht humorvoll über ein uns allen bekanntes Thema: Vergesslichkeit. Nele Mathew hat sich intensiv damit beschäftigt und testet die Techniken jetzt am eigenen Chef.

Kristina Bogansky widmet sich dem Leben nach der Kinderphase; wenn der Nachwuchs auszieht und im Nest plötzlich erstaunlich viel Platz ist. Suchtpotenzial bringen die Vorurteile von Boomern, Gen Z und allen dazwischen zum Klischee-Pingpong zusammen. Aber vielleicht profitieren am Ende ja doch alle voneinander?

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