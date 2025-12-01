Kabarett & Comedy
Die 100. Sendung
100 Sendungen in 18 Jahren: Die Gastgeberinnen der Ladies Night Lisa Feller und Daphne de Luxe feiern ein Doppeljubiläum! Doppelt so viele Künstlerinnen und doppelt so viel Spaß in 100 Minuten.
- 30.12.2025
- 13:05 - 14:45 Uhr
Zwischen legendären Highlights, brandneuen Auftritten und exklusiven „Old Time Classics“ heißt es: Frauenpower pur! Die Ladies geben Einblicke in 18 Jahre Showgeschichte und es gibt sogar ein Wiedersehen mit der Queen of Comedy und ehemaligen Gastgeberin Gerburg Jahnke.