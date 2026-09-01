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Pierre M. Krause und Tommi Schmitt

Kabarett & Comedy

Kurzstrecke – Tommi Schmitt weiß, was Mütter wollen

Premiere in Detmold! Zum ersten Mal nimmt Tommi Schmitt Pierre M. Krause mit in seine Heimatstadt – auf eine "Kurzstrecke" voller Überraschungen und skurriler Ideen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.09.2026
05:45 - 06:20 Uhr

Gemeinsam suchen sie ein besonders blumiges Geschenk für Tommis Mutter. Außerdem geht es in die kultigste Currywurstbude der Stadt, wo Tommi seine Vorliebe für Ersatzprodukte auf ganz eigene Weise auslebt.

Diese "Kurzstrecke" ist keine gewöhnliche Folge, sondern ein blumiges Versprechen – mit einem bunten Gag-Strauß, den Pierre und Tommi gemeinsam schnüren.

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