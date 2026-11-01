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Pierre Krause und Svea Mausolf

Kabarett & Comedy

Svea Mausolf braucht gesicherte Einlagen

Endlich mal eine Folge mit einem anständigen Rahmen! Pierre M. Krause macht bei Meme-Queen Svea Mausolf aka Sveamaus Visite - neue Einlagen müssen her.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.11.2026
05:40 - 06:05 Uhr

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Kurzstrecke Sendetypical 2400x1350 16zu9

Kurzstrecke mit Pierre M. Krause

Zu viel Drip! Das zeigt auch ihr Musikgeschmack: Für ein Poster von Marianne Rosenberg benötigt sie dringend einen Fotorahmen. Und für den angemessenen Rahmen der Folge gibt es den am Ende auch zu essen. Wir finden: eine mausig gute Folge!

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