Kabarett & Comedy
Kurzstrecke – Mona Ameziane bekommt den Ballon d'Or
Ba la la la la long, ba la la la la long long li long long long! Den braucht Mona Ameziane für ihre Freundin zum Geburtstag. Und wer wäre da besser geeignet als Pierre M. Krause? Gemeinsam mit dem Experten für heiße Luft steigt sie auf in ungeahnte Höhe.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.10.2026
- 05:15 - 05:40 Uhr
Auf ihrer Reise entdecken die beiden viele spannende Dinge und sind am Ende so erschöpft, dass sie völlig am Rad drehen.