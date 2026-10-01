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Aufeinandertreffen der beiden Content-Schwergewichte: Pierre M. Krause und Marie Lina Smyrek sind sich direkt sympathisch

Kabarett & Comedy

Kurzstrecke – Marie Lina Smyrek hat keine Laster

Zwei Content-Schwergewichte auf Kurzstrecke: Pierre M. Krause trifft Grimme-Preisträgerin Marie Lina Smyrek. Nach dem Blick hinter die Kulissen wartet eine ungewöhnliche Mission.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.10.2026
05:10 - 05:35 Uhr

Marie Lina braucht dringend ein Geburtstagsgeschenk und Pierre hilft bei der Suche. Die führt beide in das wohl skurrilste Einrichtungshaus Kölns, wo neben riesigen Löwen auch jede Menge kuriose Dekoration wartet.

Zwischen Phallus-Dekor und ausgefallenen Einrichtungsstücken entdecken die beiden allerhand Überraschungen. Entstanden ist eine unterhaltsame "Kurzstrecke", die zeigt, warum sich Pierre M. Krause und Marie Lina Smyrek auf Anhieb so gut verstehen.

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