Kabarett & Comedy
Meltem Kaptan ist ein Sockstar
Comedienne Meltem Kaptan gegen Moderator Pierre M. Krause? Von wegen! Denn besonders heute braucht sie seine Hilfe. Meltem steht zwar gut im Strumpf, benötigt jedoch dringend neue Strümpfe.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.11.2026
- 05:30 - 06:20 Uhr
Ein Glück, dass Pierre bis in die Zehenspitzen mit modischer Kompetenz ausgestattet ist. Einen schlanken Fuß machen dann beide im Anschluss auch im türkischen Lebensmittelgeschäft, wo sie noch Granatapfelsirup kaufen müssen.
Also Sicherheitshelm auf beim Anschauen: Es wird eine explosiv gute Folge.