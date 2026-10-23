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Meltem Kaptan und Pierre M. Krause

Kabarett & Comedy

Meltem Kaptan ist ein Sockstar

Comedienne Meltem Kaptan gegen Moderator Pierre M. Krause? Von wegen! Denn besonders heute braucht sie seine Hilfe. Meltem steht zwar gut im Strumpf, benötigt jedoch dringend neue Strümpfe.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.11.2026
05:30 - 06:20 Uhr

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Kurzstrecke Sendetypical 2400x1350 16zu9

Kurzstrecke mit Pierre M. Krause

Ein Glück, dass Pierre bis in die Zehenspitzen mit modischer Kompetenz ausgestattet ist. Einen schlanken Fuß machen dann beide im Anschluss auch im türkischen Lebensmittelgeschäft, wo sie noch Granatapfelsirup kaufen müssen.

Also Sicherheitshelm auf beim Anschauen: Es wird eine explosiv gute Folge.

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