Kabarett

Lutz van der Horst lüftet die Geheimnisse des Märchenwaldes

Es war einmal ein kleiner Bauerssohn. Sein Name war Lutz van der Horst. Seine Sippe war wegen ihrer strammen Waden in aller Munde. Die Kunde verbreitete sich rasch im Lande, bis sie schließlich auch den berühmten Gaukler Pierre M. Krause erreichte. Eines Tages machte er sich auf die Reise, diesen Lutz zu finden. Im Märchenwald, so wusste man, hielt er sich gern auf. Und wie das Schicksal es so wollte, begegneten sich die beiden und teilten ein Stück ihres Weges auf gemeinsamem Fuße. Viele Geheimnisse über den Wald, die Menschen, die Politik am Hofe und ihr Leben kamen zutage. Doch eines konnte nicht gelüftet werden: das Geheimnis strammer Waden.

Datum: 09.09.2023