Kabarett & Comedy
Jasmin Schwiers und Jan van Weyde sind Sofa so good
Der erste richtige Dreier in der "Kurzstrecke": Moderator Pierre M. Krause trifft Schauspielerin Jasmin Schwiers und Schauspieler und Comedian Jan van Weyde.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.11.2026
- 05:35 - 06:05 Uhr
Die beiden sind nicht nur mit ihrer Arbeit verheiratet, sondern auch miteinander. Nachdem sich alle mit Kaffee eingedeckt haben, geht es gut gestärkt zur Hauptaufgabe des Tages: Für das gemeinsame traute Heim muss ein neues Sofa her. Couch, das tut weh.
Ironischerweise sprechen die drei währenddessen über verschiedene Rollen und wie wichtig ein dickes Polster im Showgeschäft ist. Ein Tipp: Diese "Kurzstrecke" schaut man am besten auf dem Sofa!