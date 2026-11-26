Kabarett & Comedy
Dennis und Benni Wolter bleiben erstklassig
Ein Krause - äh, nein: Ein Zwilling kommt selten allein. An diesem Credo halten Dennis und Benni Wolter so fest wie an der Düsseldorfer Fortuna.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.12.2026
- 05:55 - 06:20 Uhr
Deutschlands bekannteste Zwillinge, die nicht "Wetten, dass...!?" moderieren, schleppen Pierre erst zur Trauerbegleitung in den Fanshop ihres abstiegsgefährdeten Herzensclubs und ziehen ihn anschließend in einen öffentlich-rechtlichen Bestechungsskandal.