Kabarett & Comedy
Bernhard Hoëcker und der Sinn des Lebens
Diese Folge ist mit allen Wassern gewaschen! So wie das Auto von Bernhard Hoëcker - nach Pierres und Bernhards kleiner - Achtung! - Spritztour durch die Waschanlage.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.09.2026
- 05:15 - 05:45 Uhr
Auf die Grundreinigung folgen die Grundfesten des Lebens: Pierre begleitet Bernhard auf den Friedhof zur Grabpflege. Nach einem offenen und ehrlichen Gespräch über den Tod sind sich beide einig, was die Lebensgeister wachhält: Kaffee. Und Bastian Pastewka.