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Kurzstrecke goes international… Airport Frankfurt. Genauer gesagt: Benjamin von Stuckrad-Barre muss vom Hotel zum Flughafen

Kabarett & Comedy

Kurzstrecke – Benjamin von Stuckrad-Barre hebt ab

Kurzstrecke am Flughafen: Pierre M. Krause chauffiert Benjamin von Stuckrad-Barre zum Frankfurter Airport. Unterwegs bleibt reichlich Zeit für Wortwitz und überraschende Gespräche.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.10.2026
05:35 - 06:20 Uhr

Weil der eigene Körper nicht per DHL verschickt werden kann, nimmt Pierre den Autor kurzerhand im Teamwagen mit zum Flughafen. Auf der Fahrt treffen zwei der schlagfertigsten Stimmen des Landes aufeinander.

Zwischen Hotel und Terminal entwickelt sich eine ebenso absurde wie unterhaltsame "Kurzstrecke". Am Ende stellt sich die entscheidende Frage: Schaffen es Pierre M. Krause und Benjamin von Stuckrad-Barre mitsamt ihrem Sprachgepäck durch den Security-Check?

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