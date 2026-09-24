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Annette Frier und Pierre M. Krause stehen unter einer Pergola in einer Pflanzenhandlung voller blühender Pflanzen.

Kabarett & Comedy

Kurzstrecke – Annette Frier ist eine zarte Pflanze

Wir leben im Frier und Jetzt! Vor allem, wenn Annette Frier bei Pierre M. Krause in der Kurzstrecke zu Gast ist. Und natürlich blüht sie da komplett auf!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.10.2026
05:40 - 06:10 Uhr

Nicht nur, weil sie mit Pierre ins Gartencenter fährt, sondern auch, weil das Gespräch sich in alle möglichen Richtungen verzweigt, wenn es mit Gags und Slapstick gegossen wird.

Und nachdem alle möglichen Rabatten gekauft wurden, es aber trotzdem keine Ermäßigung gab, brauchen die beiden im Palmencafé eine Stärkung. Doch nach dem Kaffee wird deutlich, welche Pflanze Pierre hätte kaufen sollen: ein Duftbäumchen.

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