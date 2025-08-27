Karlsplatz

Markus Wasmeier, der "Kaiser vom Schliersee", Skirennläufer, Weltmeister und Olympiasieger - und Evas heimlicher Kindheitsheld. Die beiden tauschen sich über ihre Väter und über Wasis Motivation, seinen Siegeswillen und die Passion für alte Bauernhäuser aus. Hinter dem Karls- und Überraschungstor taucht dieses Mal ein Mann auf, der Eva Karl Faltermeier und Markus Wasmeier zu einer Partie Eis-Bierseidl-Schießen herausfordert – ein bewegungsarmer Sport und damit ganz nach Evas Geschmack.



Außerdem in der Sendung: Desirée Nick, die schärfste Zunge Deutschlands, bei der die Gastgeberin selbst kaum zu Wort kommt und sich schmunzelnd zurücklehnen kann. Als ehemalige Ballerina und "Dschungelkönigin" erklärt die Berlinerin ohne Punkt und Komma die Art Humor, die Bayern und Preußen vereint. Anschließend spielen die beiden Damen mit Körben auf den Köpfen und Tischtennisbällen gegeneinander Basketball.