Von links: Désirée Nick, Eva Karl Faltermeier und Markus Wasmeier.

Karlsplatz mit Désirée Nick und Markus Wasmeier

In dem Late-Night-Talk „Karlsplatz“ mit Eva Karl Faltermeier und prominenten Gästen wird gelacht, philosophiert und auch das ein oder andere Tränchen vergossen. Gäste in dieser Folge sind Markus Wasmeier und Désirée Nick. Als Ehrengast und schamloser Kritiker der Sendung sitzt diesmal Eva Karl Faltermeiers Papa in der ersten Reihe und kommentiert direkt und gnadenlos den Auftritt seiner Tochter.

Markus Wasmeier, der "Kaiser vom Schliersee", Skirennläufer, Weltmeister und Olympiasieger - und Evas heimlicher Kindheitsheld. Die beiden tauschen sich über ihre Väter und über Wasis Motivation, seinen Siegeswillen und die Passion für alte Bauernhäuser aus. Hinter dem Karls- und Überraschungstor taucht dieses Mal ein Mann auf, der Eva Karl Faltermeier und Markus Wasmeier zu einer Partie Eis-Bierseidl-Schießen herausfordert – ein bewegungsarmer Sport und damit ganz nach Evas Geschmack.

Außerdem in der Sendung: Desirée Nick, die schärfste Zunge Deutschlands, bei der die Gastgeberin selbst kaum zu Wort kommt und sich schmunzelnd zurücklehnen kann. Als ehemalige Ballerina und "Dschungelkönigin" erklärt die Berlinerin ohne Punkt und Komma die Art Humor, die Bayern und Preußen vereint. Anschließend spielen die beiden Damen mit Körben auf den Köpfen und Tischtennisbällen gegeneinander Basketball.

