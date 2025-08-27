Martin Frank beweist sich als Niederbayer mit Singstimme und Hang zur Ironie gegenüber seiner oberpfälzischen Gastgeberin. Außerdem stellt er sich furchtlos den unangenehmen Fragen der "Drei Kritischen".



Rennrodler Felix Loch verrät der Moderatorin, wo er seine Medaillen lagert – nämlich in seiner Hosentasche. Und weil Eva Karl Faltermeier schon immer gern eine Olympiamedaille besitzen wollte, spielen die beiden um genau diese im Spiel "Lügenschachtl" - möge der Bessere gewinnen.



Hinter dem Karls- und Überraschungstor wartet diesmal mit dem bekannten Skateboardfahrer Tom Cat eine riskante sportliche Herausforderung. Der Szene-Star bringt die Moderatorin dazu, eine beinahe akrobatische Nummer auszuprobieren. Die Rubrik "Eva am Limit" ist daher ganz besonders ernst zu nehmen.