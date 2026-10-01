Kabarett & Comedy
Karlsplatz
Kartoffelsalat-Battle am "Karlsplatz": Eva Karl Faltermeier trifft Sternekoch Anton Schmaus. Dazu erzählt Ruth Moschner von Fanpost, Polizei-Flirt und ihrer Flucht vor Markus Söder.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 31.10.2026
- 04:25 - 05:10 Uhr
Dieses Mal dreht sich alles ums Essen. Eva erinnert sich an ihre Kindheit in der Küche und an den berühmten Kartoffelsalat ihres Vaters Joseph. Dessen Rezept tritt im Duell gegen Sternekoch und DFB-Koch Anton Schmaus an, der die Nationalmannschaft bekocht.
Ruth Moschner blickt auf ihre erste Rolle bei "Aktenzeichen XY" zurück und spricht über teils sehr offenherzige Fanpost. Hinter dem Karlstor wartet außerdem ein Überraschungsgast aus der bayerischen Rap-Szene. Mit dabei sind auch das Bussi Bankerl, Dr. R.E. Lex mit seinen humorvoll-skurrilen Präsentationen und die traditionelle Karlsplatz-Karaoke.