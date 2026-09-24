Karlsplatz – zu Gast: Checker Tobi und Lisa Feller

Der sympathische Grundschullehrer der Nation gesteht, dass ihn nicht nur viele Kinder und ihre Eltern erkennen, sondern dass sie immer auch annehmen, er wisse alles. Diese schwere Bürde kann Eva ihm zwar nicht abnehmen, spielt aber zur Aufheiterung ein Spiel mit ihm.



Lisa Feller amüsiert mit ihrem Stand-up über Konusgleiter und Einhandschieber, bevor sie mit Eva über die Bedeutung von Frauen in der Comedyszene und Männerdiskriminierung sinniert und über Dialekte, Missverständnisse, Humor und bayerischen Charme spricht. Zudem wartet wieder ein Überraschungsgast hinterm Karlstor: diesmal aus der bayerischen Musikszene.



Und wie immer mit dabei: das Bussi Bankerl und Dr. R.E. Lex mit den humorvoll-skurrilen Präsentationen der Talkgäste. Natürlich darf auch diese Sendung nicht ohne die traditionelle "Karlsplatz"-Karaoke zu Ende gehen.