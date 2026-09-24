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Eva Karl Faltermeier und ihr Gast, Tobias Krell (Checker Tobi), unterhalten sich auf blauen Sofas im Studio.

Kabarett & Comedy

Karlsplatz – zu Gast: Checker Tobi und Lisa Feller

In dieser "Karlsplatz"-Ausgabe beschäftigt sich Eva Karl Faltermeier mit der Welt der künstlichen Intelligenz – und stellt sich die Frage, ob auch Mütter durch KI ersetzbar sind.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.10.2026
04:30 - 05:15 Uhr

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Sendetypical Karlsplatz

Karlsplatz

Definitiv durch nichts in der Welt ersetzbar sind jedenfalls ihre hochkarätigen Gäste: Zuerst setzt sich Checker Tobi zu Eva aufs Sofa und erzählt von Angst und Mut, von Traumberufen und beruflichen Alpträumen, von Handkäs und Weißwurst, von Liebe und Hass.

Der sympathische Grundschullehrer der Nation gesteht, dass ihn nicht nur viele Kinder und ihre Eltern erkennen, sondern dass sie immer auch annehmen, er wisse alles. Diese schwere Bürde kann Eva ihm zwar nicht abnehmen, spielt aber zur Aufheiterung ein Spiel mit ihm.

Lisa Feller amüsiert mit ihrem Stand-up über Konusgleiter und Einhandschieber, bevor sie mit Eva über die Bedeutung von Frauen in der Comedyszene und Männerdiskriminierung sinniert und über Dialekte, Missverständnisse, Humor und bayerischen Charme spricht. Zudem wartet wieder ein Überraschungsgast hinterm Karlstor: diesmal aus der bayerischen Musikszene.

Und wie immer mit dabei: das Bussi Bankerl und Dr. R.E. Lex mit den humorvoll-skurrilen Präsentationen der Talkgäste. Natürlich darf auch diese Sendung nicht ohne die traditionelle "Karlsplatz"-Karaoke zu Ende gehen.

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