Kabarett & Comedy
Karlsplatz – Mit Schauspieler Wolfgang Fierek
Diesmal geht es um das Thema "Sexsymbole". Für Eva Karl Faltermeier stellt sich die Frage, was sie – mitten in den Wechseljahren – dazu sagen soll und kommt auf die Sexsymbole ihrer Mutter.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.08.2026
- 06:10 - 06:55 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Ihr Gast Wolfgang Fierek erzählt von rührenden Begegnungen mit Resi und seinem Traktor in den USA, von seinem unerwarteten Einstieg als Feinmechaniker ins Filmgeschäft, von Höhen und Tiefen als Schauspieler, von seinem Motorradunfall und der Liebe zu seiner Harley.
Wolfgang Fierek gesteht – humorvoll und charmant – seine Selbstzweifel als Sexsymbol, sehr zum Unverständnis von Eva.
Von Susanne Wiesner, selbst Moderatorin und Musikerin, will Eva wissen, wie das Leben mit sieben Geschwistern funktioniert und ob sie sich bewusst gegen ihren Mädchennamen "Brückner" entschieden hat. Außerdem erzählt Susanne von Modesünden im Trachtengeschäft.
Wie immer dabei sind das Bussi Bankerl und Dr. R. E. Lex, der die Talkgäste auf seine humorvoll-skurrile Art präsentiert. Und selbstverständlich darf auch diese Sendung nicht ohne die traditionelle "Karlsplatz"-Karaoke zu Ende gehen.