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"Karlsplatz": Eva Karl Faltermeier mit Sänger Sebastian Krumbiege

Kabarett & Comedy

Karlsplatz – Mit Sänger Sebastian Krumbiegel

Bei diesem "Karlsplatz" dreht sich alles um das Thema Kultur in all seinen Facetten. Darüber sinniert Eva Karl Faltermeier mit Sänger Sebastian Krumbiegel, dem Prinzen aus Leipzig.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
05:25 - 06:10 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Sendetypical Karlsplatz

Karlsplatz

Es geht um Aufklärung, Disziplin, die Wende und das Leben als Popstar. Krumbiegel verrät, dass er Fan der Polizei ist – obwohl er Autoritäten hinterfragt – und spricht über sein Ehrenamt als erster heterosexueller Botschafter des Christopher Street Day.

Auf dem "Karlsplatz"-Sofa verraten außerdem die Schauspielerinnen Brigitte Hobmeier und Lisa Maria Potthoff spannende Hintergründe zu den Dreharbeiten für das historische Familiendrama "Oktoberfest 1905". Sie erzählen von Frauenfreundschaften im Filmgeschäft, von Verkehrskreiseln, Sex am Fluss und abgeklebten Brustwarzen.

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