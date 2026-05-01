Kabarett & Comedy
Karlsplatz
Der "Karlsplatz" mit Eva Karl Faltermeier ist wieder da! Die neue Staffel steckt voller frischer Ideen und natürlich sind wieder großartige Gäste mit dabei.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.05.2026
- 03:50 - 04:30 Uhr
In dieser Folge begrüßt Eva Alec Völkel von The BossHoss, dem bekanntesten Countryduo Deutschlands. Von ihm will sie wissen, ob und wie Freundschaft unter Musikern funktioniert, was seine Mutti-Skills sind und was ihn mit Arnold Schwarzenegger verbindet.
Zudem stellen sich Eva und Alec einer unterhaltsamen Musik-Challenge, die das wahre Songrepertoire von Alec entlarvt.