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Von links: Alec Völkel von The BossHoss und Eva Karl Faltermeier.

Kabarett & Comedy

Karlsplatz

Der "Karlsplatz" mit Eva Karl Faltermeier ist wieder da! Die neue Staffel steckt voller frischer Ideen und natürlich sind wieder großartige Gäste mit dabei.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.05.2026
03:50 - 04:30 Uhr

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Sendetypical Karlsplatz

Karlsplatz

In dieser Folge begrüßt Eva Alec Völkel von The BossHoss, dem bekanntesten Countryduo Deutschlands. Von ihm will sie wissen, ob und wie Freundschaft unter Musikern funktioniert, was seine Mutti-Skills sind und was ihn mit Arnold Schwarzenegger verbindet.

Zudem stellen sich Eva und Alec einer unterhaltsamen Musik-Challenge, die das wahre Songrepertoire von Alec entlarvt.

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