Kabarett & Comedy
Tricky Niki - Donauinselfest 2025
Ein magischer Publikumsliebling, Tricky Niki, Meister der Bauchrednerkunst am Donauinselfest 2025. Der Superstar entführt sein Publikum in eine Welt voller Humor, Charme und verblüffender Illusionen.
- Datum:
- Sendetermin
- 24.01.2026
- 02:55 - 03:40 Uhr
Mit seinem einzigartigen Mix aus Bauchreden auf höchstem Niveau, großer Zauberkunst und Wahnsinnspointen bringt Tricky Niki Entertainment auf ein neues Level. Hier sitzt jeder Gag – und das Publikum ist selbst im Sitzen noch auf Augenhöhe. Eine Show der Extraklasse!