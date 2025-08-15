Hauptnavigation

Kabarett & Comedy

Till Reiners: Mein Italien

"Mein Italien" erzählt eine ganz persönliche Geschichte von Till Reiners, in der die Grenzen von Realität und Fiktion verschwimmen. Persönlich, politisch, überraschend und komisch.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 09.02.2026

Mit seinem fünften Soloprogramm ist Till Reiners an der Spitze deutschsprachiger Stand-up-Comedy angekommen.

Im Frühjahr 2025 ist er mit "Mein Italien Grandissimo" sogar auf Arena-Tour gegangen und hat bewiesen, dass auch im ganz großen Rahmen feine Zwischentöne möglich sind.

Er erzählt die Geschichte eines Künstlers, der losgezogen ist, um gemocht zu werden - und dabei nicht nur große Erfolge feiert, sondern auch in völlig absurde Situationen gerät.

