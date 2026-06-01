Kabarett & Comedy
SWR3 Comedy Festival 2024 – Lisa Feller
One-Woman-Show: Allein erziehen oder allein unterhalten, Lisa kann beides. Tour-Titel wie "Guter Sex ist teuer!", "Der Teufel trägt Pampers" und "Ich komm jetzt öfter!" sprechen für sich.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.06.2026
- 21:45 - 22:00 Uhr
Aber könnte Lisa Feller – extra für Bad Dürkheim – eigentlich auch Dirty Talk auf Pfälzisch? Leider nein, beichtet sie - aber dafür haben die Menschen in Bad Dürkheim sehr kreative Ideen, wie sich das anhören könnte!