Kabarett & Comedy
Stefan Danziger: Mittel und Wege
Im Programm "Mittel und Wege" nimmt Stefan Danziger das Publikum mit auf eine urkomische Reise durch Geschichte und Gegenwart. Logik trifft Wahnsinn – am Ende ergibt alles Sinn. Irgendwie.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 20.06.2028
Mit schrägen Gedankensprüngen, und überraschenden Fakten zerlegt er historische Ereignisse und verbindet sie mit dem ganz normalen Irrsinn des Lebens.
In seinem neuen Programm "Mittel und Wege" verbindet er scheinbar belanglose Details mit den großen Linien der Weltgeschichte – und landet dabei plötzlich bei der Frage: Was hat eigentlich eine Sonnenblume mit Kolonialismus zu tun?
Von dort aus springt er mühelos zwischen Jahrhunderten, Gedanken und Lebensrealitäten.