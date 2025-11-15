Severin Gröbner: ÜberHaltung

Eine klare und aufrechte Haltung nimmt er ein auf der Bühne und beackert alles, wozu es einer gewissen Haltung bedarf. Er spannt den Bogen von Social Media über Body Positivity und Laktosetoleranz bis zu simulierter Ehrlichkeit und dem Mut, sich im richtigen Leben in ein Theater zu wagen. Eine viereckige Gitarre hat er dabei ÜBER der Schulter, um die Menschen damit zu unterHALTEN. Unter anderem mit einem Text, der preisgibt, was der Boomer-Mann von heute sich wirklich wünscht: "Ich will ein Haus auf einer Insel im Meer, mehr will ich nicht, aber das dafür sehr".