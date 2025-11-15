Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Mann, der in einer unkonventionellen Pose auf einer weißen Hintergrundfläche steht. Er trägt einen blauen Anzug mit einem schwarzen Hemd und einer roten Krawatte. Seine Unterhose ist sichtbar, da seine Hose bis zu den Knien heruntergezogen ist. Der Mann hat kurze Haare, eine Brille und ein breites Lächeln auf dem Gesicht, was ihm einen freundlichen Ausdruck verleiht. Seine braunen Schuhe sind gut sichtbar. Die Komposition und der Kontrast zwischen dem Anzug und der weißen Hintergrundfläche betonen den humorvollen Charakter der Pose.

Severin Gröbner: ÜberHaltung

Severin Groebner macht vor, wie das geht mit der Haltung: er gibt den mittelalterlichen weißen Mann, der seit seinem 7. Lebensjahr darauf wartet, von seiner großen Liebe erhört zu werden. Er steht zu ihr, er bleibt ihr treu! Halt aus der Ferne. Wirklich fern!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.11.2025
02:40 - 03:40 Uhr

Sie ist Auslandskorrespondentin, er bietet sich als Krisengebiet an. Nutzt nichts. Die Beiden finden nicht zueinander.

Eine klare und aufrechte Haltung nimmt er ein auf der Bühne und beackert alles, wozu es einer gewissen Haltung bedarf. Er spannt den Bogen von Social Media über Body Positivity und Laktosetoleranz bis zu simulierter Ehrlichkeit und dem Mut, sich im richtigen Leben in ein Theater zu wagen. Eine viereckige Gitarre hat er dabei ÜBER der Schulter, um die Menschen damit zu unterHALTEN. Unter anderem mit einem Text, der preisgibt, was der Boomer-Mann von heute sich wirklich wünscht: "Ich will ein Haus auf einer Insel im Meer, mehr will ich nicht, aber das dafür sehr".

