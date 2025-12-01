Hauptnavigation

Zwei Frauen und ein Mann sitzen auf einem Lehrerpult und lächeln in die Kamera.

Kabarett & Comedy

Nachsitzen mit Christine Eixenberger (2/2)

Christine Eixenberger verdonnert Politikerinnen und Politiker, Parteien, Organisationen oder Personen des öffentlichen Lebens, die sich aktuell nicht mit Ruhm bekleckert haben, zum "Nachsitzen"! Diesmal mit Michael Altinger und Antonia Stabinger.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.12.2025
02:50 - 03:35 Uhr

In jeder Folge von "Nachsitzen mit Christine Eixenberger" begrüßt die Gastgeberin zwei Größen aus Kabarett und Comedy in ihrem Klassenzimmer. Beide Gäste haben jeweils zwei Nominierungen aus Politik und Gesellschaft im Gepäck. Jeder hält ein persönliches Plädoyer für seine beiden Vorschläge, unterstützt von Requisiten, Fotos oder einem kleinen Zuspieler. Wen wollen sie gerne zum Nachsitzen schicken und warum? Diesmal sind Michael Altinger und Antonia Stabinger dabei.

Aus allen vier Nominierungen stimmt am Ende das Publikum ab, wer der "Nachsitzer der Woche" ist und einen "Blauen Brief" bekommt. Zwischendurch schlüpft Christine "Chrissy" Eixenberger immer wieder in unterschiedliche Rollen, mit ganz eigenen Perspektiven auf das aktuelle Weltgeschehen.

