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"Nachsitzen" mit Christine Eixenberger

Kabarett & Comedy

Nachsitzen mit Christine Eixenberger – Mit Wigald Boning, Claudia Pichler und Robert Alan

Gemeinsam mit prominenten Kolleginnen und Kollegen hält Christine Eixenberger satirische Standpauken, verteilt "Blaue Briefe" und schlüpft in Zuspielfilmen in verschiedene Rollen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.10.2026
03:40 - 04:25 Uhr

Sie kommentiert das gesellschaftliche und politische Regional- und Weltgeschehen gewohnt bissig-pointiert. In dieser Folge mit dabei: Wigald Boning, Claudia Pichler und Robert Alan.

Ihre drei Gäste aus Kabarett und Comedy haben jeweils eine Nominierung im Gepäck. Wen wollen sie gerne zum Nachsitzen schicken und warum? Aus allen Nominierungen stimmt am Ende das Publikum ab, wer der "Nachsitzer der Woche" ist und einen "Blauen Brief" bekommt.

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