Kabarett & Comedy
Nachsitzen mit Christine Eixenberger
Kabarettistin Christine Eixenberger bittet wieder auf die Schulbank und verdonnert Politiker, Parteien, Unternehmen, Organisationen und Personen des öffentlichen zum "Nachsitzen".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.08.2026
- 04:25 - 05:10 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Gemeinsam mit prominenten Kolleginnen und Kollegen hält sie satirische Standpauken, verteilt "Blaue Briefe", schlüpft in verschiedene Rollen und kommentiert das gesellschaftliche und politische Regional- und Weltgeschehen gewohnt bissig-pointiert.