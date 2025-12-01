Kabarett & Comedy
Nachsitzen mit Christine Eixenberger (1/2)
Kabarettistin Christine Eixenberger verdonnert jede Woche Politikerinnen und Politiker, Parteien, Unternehmen, Organisationen oder Personen des öffentlichen Lebens zum "Nachsitzen"! In der 1. Folge sind Michael Kessler und Maxi Gstettenbauer zu Gast.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 13.12.2025
- 02:05 - 02:50 Uhr
In jeder Folge begrüßt die Gastgeberin, die selbst Grundschullehramt studiert hat, zwei Größen aus Kabarett und Comedy in ihrem Klassenzimmer. Diesmal dabei: Michael Kessler und Maxi Gstettenbauer.
Beide Gäste haben jeweils zwei Nominierungen aus Politik und Gesellschaft im Gepäck. Jeder hält ein persönliches Plädoyer für seine beiden Vorschläge, unterstützt von Requisiten, Fotos oder einem kleinen Zuspieler. Wen wollen sie gern zum Nachsitzen schicken - und warum? Aus allen vier Nominierungen stimmt am Ende das Publikum ab, wer der "Nachsitzer der Woche" ist und einen "Blauen Brief" bekommt.
Zwischendurch schlüpft Christine "Chrissie" Eixenberger immer wieder in unterschiedliche Rollen - mit ganz eigenen Perspektiven auf das aktuelle Weltgeschehen.