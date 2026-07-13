Kabarett & Comedy
Monica Weinzettl & Gerold Rudle - Donauinselfest 2026
Das lustigste Ehepaar auf der österreichischen Kabarettbühne: 15 Jahre nach ihrer Trauung erscheint für Monica Weinzettl und Gerold Rudle der Weg zum Altar rückblickend wie ein Spaziergang.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.08.2026
- 01:15 - 01:45 Uhr
Der weitere Beziehungsweg dagegen gleicht sehr oft einem Geduldspiel – einem Puzzle, bei dem stets ein Stein fehlt, die Randstücke bröckeln und ein nicht passendes Teilchen feststeckt.
Seien Sie dabei, wenn Weinzettl & Rudle charmant, aber auch auf ihre bekannt scharfsinnige Art den Finger auf die Schwachstellen legen.
Es kann auch tröstlich sein, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist – denn eines ist sicher: Ein "für immer" ist ein lieber Versuch oder ein frommer Wunsch, aber manchmal ist es auch einfach nur ein Irrtum.