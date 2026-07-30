Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Kabarett & Comedy
  4. Martin Frank – Live auf der Bühne!
"Martin Frank - Live auf der Bühne! - Höhepunkte aus "Einer für Alle - Alle für Keinen": Pressebild der Aufzeichnung Martin Frank Kabarett Solo im Circus Krone.

Kabarett & Comedy

Martin Frank – Live auf der Bühne!

Mit 20 Jahren gab Martin Frank seinen Job als Standesbeamter und die Ausbildung zum Organisten auf und setzte alles auf eine Karte: Ab an die Schauspielschule!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
04:00 - 04:40 Uhr

Dass die Schauspielschule den gebürtigen Niederbayern aufnahm, kann man ihr bis heute danken: Martin Frank etablierte sich rasch als vielversprechender Newcomer – und ist aus der bayerischen Kabarettszene längst nicht mehr wegzudenken.

Sein Programm "Einer für alle – Alle für keinen" ist bereits sein viertes – und der Titel bringt den Irrsinn, der die Welt beherrscht, treffend auf den Punkt. Darin blickt Martin Frank über die Baumkronen seines Bayerwalds und sinniert gewohnt frech, hintersinnig und bitterböse über das mitunter absurde Leben auf dieser Erde.

Die wird seiner Ansicht nach bald mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand gefahren, wenn man sich nicht endlich wieder dem einzig wirklich wichtigen Thema widmet: der Liebe! Kitsch braucht man dabei nicht zu befürchten, denn bei einem emotional zurückhaltenden Niederbayern wie ihm bleibt auch die Liebe bodenständig.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.