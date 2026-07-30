Kabarett & Comedy
Martin Frank – Live auf der Bühne!
Mit 20 Jahren gab Martin Frank seinen Job als Standesbeamter und die Ausbildung zum Organisten auf und setzte alles auf eine Karte: Ab an die Schauspielschule!
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.08.2026
- 04:00 - 04:40 Uhr
Dass die Schauspielschule den gebürtigen Niederbayern aufnahm, kann man ihr bis heute danken: Martin Frank etablierte sich rasch als vielversprechender Newcomer – und ist aus der bayerischen Kabarettszene längst nicht mehr wegzudenken.
Sein Programm "Einer für alle – Alle für keinen" ist bereits sein viertes – und der Titel bringt den Irrsinn, der die Welt beherrscht, treffend auf den Punkt. Darin blickt Martin Frank über die Baumkronen seines Bayerwalds und sinniert gewohnt frech, hintersinnig und bitterböse über das mitunter absurde Leben auf dieser Erde.
Die wird seiner Ansicht nach bald mit voller Geschwindigkeit gegen die Wand gefahren, wenn man sich nicht endlich wieder dem einzig wirklich wichtigen Thema widmet: der Liebe! Kitsch braucht man dabei nicht zu befürchten, denn bei einem emotional zurückhaltenden Niederbayern wie ihm bleibt auch die Liebe bodenständig.