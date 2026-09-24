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Luise Kinseher steht strahlend auf der Bühne und breitet die Arme aus.

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Luise Kinseher – "Wände streichen. Segel setzen"

Luise Kinseher unterhält mit ihrer Figurenvielfalt: Seit Gatte Heinz verstorben ist, bereist Helga Frese auf der "Aida" die Weltmeere und verscherbelt dafür alles.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.10.2026
03:00 - 03:45 Uhr

Die immerzu leicht angetrunkene berühmte "Mary from Bavary" erzählt von Mallorca-Sauftouren und dem Waldbaden und mutiert schließlich zur Arien schmetternden "Brava Maria di Bavaria". Die dritte im Bunde ist Frau Kinseher selbst.

Die liegt mit ihrer Vermieterin im Clinch, weil im Parkett ein sich ständig vergrößernder Riss aufgetaucht ist. Nach und nach wird aus dem Wohnzimmer ein Biotop, in dem Pilze wachsen und eine seltene Libellenart lebt. Fantasiereich, skurril und immer mit einem Hieb auf die bayerische Politik wartet Luise Kinsehers mitreißendes Kabarettprogramm auf. Die Veranstaltung wurde im Juni 2024 im Alten Speicher Ebersberg aufgezeichnet.

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